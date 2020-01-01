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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Орлов сравнил «Спартак» Карреры и «Зенит» Семака
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
Известный телекомментатор Геннадий Орлов сравнил двух тренеров — Массимо Карреру и Сергея Семака.В источнике
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