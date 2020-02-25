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Геннадий Орлов: У Кузяева есть предложения от «Спартака» и «Динамо»
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Футболист перебрался в питерский клуб летом 2017 года.В источнике
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Орлов: «„Спартак“ готов пригласить Кузяева»

Sport24.ru 15:08 
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Орлов: Кузяевым интересуется «Спартак»

Спорт день за днем 14:38
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Комментатор Орлов: Кузяевым интересуются московские клубы

Газета.Ru 14:15
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