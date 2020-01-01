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Орлов выступил против приглашения Гильерме в сборную России
Sports.ru
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о голкипере московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме.В источнике
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Орлов намеревается серьезно поговорить с Черчесовым

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Геннадий Орлов: У нас было много замечательных и выдающихся вратарей, а сейчас играет Гильерме

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Геннадий Орлов: «У нас было много замечательных вратарей. А сейчас в сборной играет Гилерме»

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