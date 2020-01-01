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Клубы РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Локомотива» Тугареву
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Полузащитник "Локомотива" Роман Тугарев может сменить клубную прописку. Начало сезона РПЛ футболист пропустил из-за травмы.В источнике
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Легенда «Спартака» Ловчев оценил перспективы действующего состава «Зенита»

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