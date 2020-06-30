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Оштрафованный Сердар Азмун попал на видео из ресторана
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, перешедший в питерский клуб из казанского «Рубина» в прошлом году, был оштрафован за нарушение социальной дистанции руководством клуба.В источнике
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