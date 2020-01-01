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Останется ли «Спартак» лидером после дерби с ЦСКА. Анонс тура РПЛ
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Турнирная таблица после шести туров В седьмом туре встречаются Продолжит ли "Спартак" беспроигрышную серию "Спартак" пока не потерпел в чемпионате ни одного поражения.В источнике
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Кто выиграет дерби ЦСКА – «Спартак» и прервет ли «засуху» «Зенит»? Анонс 7-го тура РПЛ

Спорт день за днем 05:21
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Останется ли «Спартак» лидером после дерби с ЦСКА. Анонс тура РПЛ

РБК спорт 02:00
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