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Оставшиеся домашние матчи «Рубин» проведет на «Ак Барс Арене»
Kazanfirst.ru
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Напомним, во время ремонтных работ на «Ак Барс Арене» и восстановления газона «Рубин» проводил домашние матчи чемпионата России на стадионе «Центральный». «Ак Барс Арена» была построена к чемпионату мира 2018 года, это один из самых вместительных стадионов России, рассчитанный на 45 тысяч человек.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи РПЛ на «Ак Барс Арене»

"Рубину" предстоит провести еще пять домашних матчей - против московских "Локомотива" и "Спартака", а также "Оренбурга", "Краснодара" и "Ростова". "Рубин" проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России на "Ак Барс Арене".
РИА Новости 08:00
Подробнее о событии
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Министр спорта Татарстана: «Рубин» соскучился по еврокубкам

Чемпионат 10:16
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Министр спорта Татарстана о «Рубине»: «Важно сохранить место в РПЛ. За топ-5 и Европу хотелось бы побороться в следующем сезоне»

Sports.ru 09:50
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«Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи сезона на «Ак Барс Арене»

Sport24.ru 08:26 
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