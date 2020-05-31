Оставшиеся домашние матчи «Рубин» проведет на «Ак Барс Арене»
Напомним, во время ремонтных работ на «Ак Барс Арене» и восстановления газона «Рубин» проводил домашние матчи чемпионата России на стадионе «Центральный». «Ак Барс Арена» была построена к чемпионату мира 2018 года, это один из самых вместительных стадионов России, рассчитанный на 45 тысяч человек.В источнике
С чего всё начиналось
"Рубину" предстоит провести еще пять домашних матчей - против московских "Локомотива" и "Спартака", а также "Оренбурга", "Краснодара" и "Ростова". "Рубин" проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России на "Ак Барс Арене".