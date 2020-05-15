НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей
Новая Кубань
  • Телеканал Санкт-Петербург0:46
  • ТК Звезда0:16
  • Москва 240:20
Чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса после 22-го тура. В настоящее время в турнирной таблице лидирует петербургский "Зенит": он набрал 50 очков и на девять баллов опережает ближайших преследователей в лице московского "Локомотива" и ФК "Краснодар".В источнике
Сергей Прядкин
К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально.
Подробнее о событии
alt

Матчи чемпионата России по футболу до конца сезона пройдут без зрителей

РИА Новости 08:55
alt

Футбол возвращается в Россию с 21 июня: как это будет? Тут ответы на главные вопросы

Чемпионат 08:10
alt

Все оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей на трибунах

Metaratings 07:09
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости