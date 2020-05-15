Оставшиеся матчи РПЛ пройдут без зрителей

Чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса после 22-го тура. В настоящее время в турнирной таблице лидирует петербургский "Зенит": он набрал 50 очков и на девять баллов опережает ближайших преследователей в лице московского "Локомотива" и ФК "Краснодар".