НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
MetaratingsMetaratings
Оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут без зрителей
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Спорт-Экспресс
  • Комсомольская правда
  • Sportliga.com
  • Soccer.ru
  • Sports.ru
  • RT на русском
  • Soccernews.ru
  • LiveSport.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Сезон в Лиге чемпионов возобновится с оставшихся матчей 1/8 финала, которые пройдут там, где должны были пройти изначально.В источнике
Подробнее о событии
alt

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут на полях принимающих команд

Советский спорт вчера в 13:54
alt

Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ и ЛЕ пройдут на полях принимающих команд

Soccer.ru вчера в 13:36
alt

Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ и 6 игр ЛЕ пройдут на стадионах команд-хозяек. Зрителей не будет

Sports.ru вчера в 13:33
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости