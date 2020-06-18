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Газета.RuГазета.Ru
«Сочи» подтвердил, что сегодняшний матч с «Ростовом» состоится
Inc-news.ru
  • Известия0:49
  • Телеканал Санкт-Петербург0:54
Футбольные клубы "Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура РПЛ.В источнике
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Футболисты «Ростова» вылетают на игру в Сочи

ФК Ростов 07:35
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«Ростов» объявил заявку на матч с «Сочи». Всем игрокам меньше 20 лет

Чемпионат 08:58
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Самому старшему игроку «Ростова» в матче РПЛ с «Сочи» будет 19 лет, младшему — 16

Sport24.ru 05:19 
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