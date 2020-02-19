От Моуринью требуется чудо: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ уже показали, что даже атакующие команды стараются их проводить достаточно осторожно, оставляя возможность все решить на ответную игру.