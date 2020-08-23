От РПЛ до финала ЛЧ. Кто прошёл этот путь до Паредеса и Силвы
Как сложился финал ЛЧ: вышел на замену на 60-й минуте, отдал голевую передачу и забил гол — победа над «Монако» (3:0). Дмитрий Аленичев уезжал из тогда еще высшего дивизиона (РПЛ появится позже) в статусе одного из лучших игроков лиги, но европейская карьера экс-спартаковца до поры до времени не производила сильного впечатления.В источнике Думаю, я не лучший пример в этом плане. Я не делаю чего-то особенного. Для меня это будет обычный день. Я шучу, смотрю фильмы, звоню друзьям. До 7:30 это будет обычный день, а потом я начну настраиваться на игру.RT на русском05:55