Килиан Мбаппе французский футболист

Думаю, я не лучший пример в этом плане. Я не делаю чего-то особенного. Для меня это будет обычный день. Я шучу, смотрю фильмы, звоню друзьям. До 7:30 это будет обычный день, а потом я начну настраиваться на игру.

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