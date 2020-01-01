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От РПЛ до финала ЛЧ. Кто прошёл этот путь до Паредеса и Силвы
Евро-футбол.ру
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Как сложился финал ЛЧ: вышел на замену на 60-й минуте, отдал голевую передачу и забил гол — победа над «Монако» (3:0). Дмитрий Аленичев уезжал из тогда еще высшего дивизиона (РПЛ появится позже) в статусе одного из лучших игроков лиги, но европейская карьера экс-спартаковца до поры до времени не производила сильного впечатления.В источнике
Килиан Мбаппе
французский футболист
Думаю, я не лучший пример в этом плане. Я не делаю чего-то особенного. Для меня это будет обычный день. Я шучу, смотрю фильмы, звоню друзьям. До 7:30 это будет обычный день, а потом я начну настраиваться на игру.RT на русском05:55
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«Для меня это обычный день: шучу, звоню друзьям»: Кильян Мбаппе — о финале Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс 08:03
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Мбаппе - о подготовке к финалу ЛЧ: Для меня это будет обычный день

Советский спорт 06:29
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Мбаппе — о финале Лиги чемпионов: для меня это обычный день

RT на русском 05:55
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