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Отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке перенесены из-за коронавируса
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Сообщается, что ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке были отложены на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса.В источнике
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Кубок Либертадорес приостановлен из-за коронавируса

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ФИФА отменила мартовский отбор на ЧМ-2022 в зоне КОНМЕБОЛ

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