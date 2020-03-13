Отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке перенесены из-за коронавируса

Сообщается, что ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке были отложены на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса.