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Твиттер «Сельты» отреагировал на первый гол Смолова в ворота «Реала»
Metaratings
  • РЕН ТВ1:43
Официальный твиттер «Сельты» отреагировал на первый гол Фёдора Смолова в чемпионате Испании поздравлением в адрес российского игрока.В источнике
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