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Отец Черышева отреагировал на возможный уход сына из «Валенсии»
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из испанского клуба.В источнике
Подробнее о событии
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Отец Черышева отреагировал на слухи о возможном уходе сына из «Валенсии»

Metaratings 11:40
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Дмитрий Черышев – о возможном уходе сына из «Валенсии»: Не знаю, где вы такую информацию находите

Советский спорт 11:34
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Отец Черышева отреагировал на слухи о возможном уходе сына из «Валенсии»

Матч ТВ 11:07
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