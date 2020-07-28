НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Lenta.ruLenta.ru
Отец Черышева прокомментировал слухи о переходе сына в «Зенит»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Спорт день за днем
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • Sports.ru
Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал слухи о переходе сына в петербургский «Зенит». Его слова приводит РИА Новости.В источнике
Подробнее о событии
alt

Отец Дениса Черышева прокомментировал слухи о возможном переходе сына в «Зенит»

BetOn 10:45
alt

Дмитрий Черышев о варианте сына с «Зенитом»: «Слухи я запретить не могу»

Sports.ru 08:15
alt

Отец Черышева прокомментировал слухи о трансфере сына в «Зенит»

Спорт день за днем 07:59
реклама
Главное
Новости