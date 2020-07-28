Отец Черышева прокомментировал слухи о переходе сына в «Зенит»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал слухи о переходе сына в петербургский «Зенит». Его слова приводит РИА Новости.