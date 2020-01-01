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Отец Глушенкова прокомментировал информацию об интересе «Зенита»
Нева Спорт
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Александр Глушенков, отец полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова, отреагировал на информацию об интересе к его сыну со стороны петербургского «Зенита».В источнике
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Отец Глушенкова отреагировал на новость об интересе «Зенита»

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Отец Глушенкова прокомментировал интерес «Зенита» к его сыну

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Отец Глушенкова отреагировал на интерес «Зенита» к футболисту «Спартака»

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