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Отец Йовича о травме сына: «Лука подавлен и немного напуган»
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Милан Йович, отец нападающего "Реала" Луки Йовича, рассказал о состоянии сербского футболиста.В источнике
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Отец Йовича — о состоянии сына: Лука подавлен и напуган

Чемпионат 02:35
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Йович травмировался во время домашней тренировки

Sports.ru 02:29
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Отец Йовича — о травме сына: «Лука подавлен и напуган. Никто не думал, что все будет так серьезно»

Спорт-Экспресс 01:36
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