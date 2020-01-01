НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВагнер Лав может вернуться в ЦСКАМатчи РПЛ после возобновления турнира могут показывать бесплатноПанарин раскритиковал российскую политическую системуГлавным тренером сборной России по хоккею стал Валерий БрагинВернер согласился перейти в «Челси»MetaratingsОтец Кузяева опроверг интерес к Далеру со стороны «Динамо»Sports.ru10Sports.ruФутбол РоссииЕвро-футбол.руНева СпортSoccernews.ruMetaratingsСпорт день за днемZenit-fk.ruГазета.RuСпорт уик-эндАдьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировали слухи о возможном переходе его сына в «Динамо».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Отец Кузяева опроверг интерес к Далеру со стороны «Динамо»Metaratings 07:08Отец Кузяевa: из «Динамо» никто не обращался, никакого интереса нетФутбол России 06:55Отец Кузяева прокомментировал слухи об интересе со стороны «Динамо»Sport.ru 05:58рекламаГлавноеВагнер Лав может вернуться в ЦСКАМатчи РПЛ после возобновления турнира могут показывать бесплатноПанарин раскритиковал российскую политическую системуГлавным тренером сборной России по хоккею стал Валерий БрагинВернер согласился перейти в «Челси»Новости