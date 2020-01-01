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Отец Кузяева опроверг интерес к Далеру со стороны «Динамо»
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Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировали слухи о возможном переходе его сына в «Динамо».В источнике
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Отец Кузяева опроверг интерес к Далеру со стороны «Динамо»

Metaratings 07:08
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Отец Кузяевa: из «Динамо» никто не обращался, никакого интереса нет

Футбол России 06:55
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Отец Кузяева прокомментировал слухи об интересе со стороны «Динамо»

Sport.ru 05:58
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