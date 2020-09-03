Отец Месси и «Барселона» не смогли договориться об уходе футболиста
Отмечается, что со стороны клуба в переговорах участвовал президент Хосеп Мария Бартомеу. По данным телеканала, он заявил отцу футболиста, что тот не продается, а любой, кто захочет его выкупить, должен будет выплатить неустойку в 700 млн евро.В источнике
С чего всё начиналось
Журналисту (Ж) радиошоу El Chiringuito удалось поговорить с отцом Лионеля Месси (ОМ) о ситуации аргентинского футболиста в Барселоне и возможном трансфере в Манчестер Сити.
Футбол России вчера в 15:32