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Отец Месси и «Барселона» не смогли договориться об уходе футболиста
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Отмечается, что со стороны клуба в переговорах участвовал президент Хосеп Мария Бартомеу. По данным телеканала, он заявил отцу футболиста, что тот не продается, а любой, кто захочет его выкупить, должен будет выплатить неустойку в 700 млн евро.В источнике
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С чего всё начиналось
Журналисту (Ж) радиошоу El Chiringuito удалось поговорить с отцом Лионеля Месси (ОМ) о ситуации аргентинского футболиста в Барселоне и возможном трансфере в Манчестер Сити.
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