Отец Месси и «Барселона» не смогли договориться об уходе футболиста

Отмечается, что со стороны клуба в переговорах участвовал президент Хосеп Мария Бартомеу. По данным телеканала, он заявил отцу футболиста, что тот не продается, а любой, кто захочет его выкупить, должен будет выплатить неустойку в 700 млн евро.