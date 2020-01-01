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Отец Месси заявил ПСЖ, что Лионель решил перейти в «Манчестер Сити»
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Парижане даже контактировали с отцом футболиста, но тот заявил, что аргентинец решил перейти в "Манчестер Сити".В источнике
Подробнее о событии
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Отец Месси сказал директору «ПСЖ», что Лионель хочет перейти в «Манчестер Сити»

Чемпионат 14:18
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Отец Месси заявил, что Лионель будет выступать за «Манчестер Сити»

Sport.ru 11:14
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Отец Месси сообщил «ПСЖ» о решении Лионеля перейти в «Ман Сити» (L’Equipe)

Sports.ru 11:05
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