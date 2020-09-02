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Отец Месси заявил, что футболист может остаться в «Барселоне»
Sports.ru
  • CT news0:56
Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси, заявил, что сын может остаться в каталонском клубе.В источнике
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