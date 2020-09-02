Отец Месси не договорился с «Барселоной»
Отец и агент лидера "Барселоны" Лионеля Месси не смог договориться с президентом клуба о снижении суммы отступных. В среду состоялась встреча Хорхе Месси и президента "Барселоны" Хосепа Марии Бартомеу. Отец и агент Лионеля Месси надеялся, что ему удастся договориться с клубом об уходе сына из клуба.В источнике
С чего всё начиналось
Журналисту (Ж) радиошоу El Chiringuito удалось поговорить с отцом Лионеля Месси (ОМ) о ситуации аргентинского футболиста в Барселоне и возможном трансфере в Манчестер Сити.
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