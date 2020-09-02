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Российская газетаРоссийская газета
Отец Месси не договорился с «Барселоной»
Нева Спорт
  • Москва 240:44
Отец и агент лидера "Барселоны" Лионеля Месси не смог договориться с президентом клуба о снижении суммы отступных. В среду состоялась встреча Хорхе Месси и президента "Барселоны" Хосепа Марии Бартомеу. Отец и агент Лионеля Месси надеялся, что ему удастся договориться с клубом об уходе сына из клуба.В источнике
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С чего всё начиналось
Журналисту (Ж) радиошоу El Chiringuito удалось поговорить с отцом Лионеля Месси (ОМ) о ситуации аргентинского футболиста в Барселоне и возможном трансфере в Манчестер Сити.
Football.ua вчера в 06:30
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Отец и агент Месси не убедил руководство «Барселоны». Клуб не будет снижать отступные за игрока

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