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Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
WMJ.ru
  • РЕН ТВ0:25
  • Телеканал 360°1:22
  • Пятый канал0:28
  • Piter.tv0:46
Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств, чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в коме. "У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме", – сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.В источнике
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С чего всё начиналось
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Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в госпитале в Москве

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — 57-летний Абдулманап Нурмагомедов — в тяжелом состоянии, он находится в Москве в одном из военных клинических госпиталей. Об этом «СЭ» рассказал источник в Дагестане, знакомый с ситуацией.
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