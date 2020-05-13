Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — 57-летний Абдулманап Нурмагомедов — в тяжелом состоянии, он находится в Москве в одном из военных клинических госпиталей. Об этом «СЭ» рассказал источник в Дагестане, знакомый с ситуацией.