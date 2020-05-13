Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств, чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в коме. "У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме", – сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.В источнике
С чего всё начиналось
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — 57-летний Абдулманап Нурмагомедов — в тяжелом состоянии, он находится в Москве в одном из военных клинических госпиталей. Об этом «СЭ» рассказал источник в Дагестане, знакомый с ситуацией.