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Отец Влашича назвал сумму отступных за футболиста
Metaratings
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  • ODDS.ru
  • Bobsoccer
Отец хавбека ЦСКА Николы Влашича Йошко рассказал, при каких условиях его сын может уйти из клуба.В источнике
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Отец Влашича рассказал, при каких условиях сын покинет ЦСКА

Soccernews.ru 08:56
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Отец Влашича: продажа Николы возможна только при выплате отступных € 35 млн

Чемпионат 08:49
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Отец Влашича назвал сумму отступных за футболиста

ProstoProSport 08:45 
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