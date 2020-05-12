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Отец Жерсона: «„Арсенал“, „Боруссия“ и „Тоттенхэм“ интересуются сыном»
Sports.ru
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«Тоттенхэм» интересуется хавбеком Жерсоном.В источнике
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Отец Жерсона: «Слава Богу, нам удалось уйти из „Ромы“»

Soccer.ru 02:27 
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Отец Жерсона прокомментировал интерес «Арсенала» к сыну

Газета.Ru вчера в 20:35
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Жерсон, которым интересовалось «Динамо», привлёк внимание «Арсенала» и «Тоттенхэма»

Чемпионат вчера в 20:22
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