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Отец Жерсона: «„Арсенал“, „Боруссия“ и „Тоттенхэм“ интересуются сыном»
Sports.ru
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  • Газета.Ru
«Тоттенхэм» интересуется хавбеком Жерсоном.В источнике
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Отец Жерсона прокомментировал интерес «Арсенала» к сыну

Газета.Ru 20:35
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Жерсон, которым интересовалось «Динамо», привлёк внимание «Арсенала» и «Тоттенхэма»

Чемпионат 20:22
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«Арсенал», «Боруссия» и «Тоттенхэм» интересуются полузащитником «Фламенго» Жерсоном

Sport24.ru 16:48 
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