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Карпин сообщил, что у него будут еще попытки завести сына
Евро-футбол.ру
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своём Instagram рассказал, что хочет попробовать завести сына.В источнике
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