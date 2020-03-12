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Отменены два матча Лиги чемпионов УЕФА
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УЕФА принял решение о переносе двух матчей Лиги чемпионов в связи с коронавирусом, сообщается на официальном сайте организации.В источнике
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Главные новости дня: 12 марта

Soccernews.ru 19:55
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Коронавирус в футболе, баскетболе, MMA и на биатлоне, а также летняя Лига чемпионов. Лучшие тексты 12 марта

Матч ТВ 15:35
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Матчи «Манчестер Сити» – «Реал» и «Ювентус» – «Лион» перенесены из-за коронавируса

Советский спорт 12:25 
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