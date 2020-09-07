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Арбитр скандального матча с участием «Спартака» вернется к работе
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Игра девятого тура чемпионата пройдет в воскресенье, 13 сентября, в Калининграде. Ранее судья был отстранен Российским футбольным союзом (РФС) от обслуживания встреч на неопределенный срок после скандального поединка первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи».В источнике
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С чего всё начиналось
Арбитр получил назначение на матч калининградской «Балтики» и московского «Велеса», который пройдет 13 сентября, сообщается на сайте Коллегии футбольных арбитров России.
Матч ТВ 13:06
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Отстраненный до 10 октября Казарцев возвращается к судейской работе на месяц раньше названной даты

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Директор «Балтики» — о назначении Казарцева: «От ошибок никто не застрахован. Такие судьи нужны нашему чемпионату»

Sport24.ru 14:05 
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Гендиректор «Балтики» — о назначении Казарцева: такие арбитры нужны нашему чемпионату

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