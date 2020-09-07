Арбитр скандального матча с участием «Спартака» вернется к работе

Игра девятого тура чемпионата пройдет в воскресенье, 13 сентября, в Калининграде. Ранее судья был отстранен Российским футбольным союзом (РФС) от обслуживания встреч на неопределенный срок после скандального поединка первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи».