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Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ
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Судья Василий Казарцев, который был отстранен от работы на неопределенное время после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи", получил назначение главным арбитром встречи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на портале футбольных арбитров России.В источнике
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С чего всё начиналось
Арбитр получил назначение на матч калининградской «Балтики» и московского «Велеса», который пройдет 13 сентября, сообщается на сайте Коллегии футбольных арбитров России.
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