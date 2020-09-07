Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ
Судья Василий Казарцев, который был отстранен от работы на неопределенное время после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи", получил назначение главным арбитром встречи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на портале футбольных арбитров России.В источнике
С чего всё начиналось
Арбитр получил назначение на матч калининградской «Балтики» и московского «Велеса», который пройдет 13 сентября, сообщается на сайте Коллегии футбольных арбитров России.