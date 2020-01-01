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Эрлинг Холанн может через год уйти из «Боруссии» за 75 миллионов евро
Soccer.ru
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Как информирует Bild, норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанн может через год покинуть клуб.В источнике
Подробнее о событии
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Холанд может уйти из «Боруссии» за €75 млн

Metaratings 08:34
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СМИ: Отступные Холанда в дортмундской «Боруссии» составят €75 млн

RT на русском 08:24
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Отступные Холанда в дортмундской «Боруссии» составят € 75 млн

Чемпионат 07:21
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