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«Ответственность должна нести РПЛ»: заявление «Ростова» по матчу с «Сочи»
ФК Ростов
  • ФК Ростов
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Soccer.ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
Футбольный клуб "Ростов" на своем официальном сайте опубликовал заявление относительно матча 23-го тура Российской премьер-лиги против "Сочи".В источнике
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«Ростов» обвинил Премьер-лигу за матч с «Сочи»

Спорт день за днем 11:51
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«Ростов» возложил ответственность за матч с «Сочи» на РПЛ

Metaratings 11:27
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«Ответственность должна нести РПЛ»: заявление «Ростова» по матчу с «Сочи»

РИА Новости 11:24
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