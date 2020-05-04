НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Матч ТВМатч ТВ
Оуэн сожалеет о своем решении перейти в «Реал»
Чемпионат
  • Чемпионат
Оуэн отыграл за «Реал» лишь с 2004 по 2005 год, после чего перешел в «Ньюкасл».В источнике
Подробнее о событии
alt

«Там Морьентес, Роналдо и Рауль, вы не сыграетесь». Оуэн рассказал, как Каррагер отговаривал его от ухода в «Реал»

Sport24.ru 22:08 
alt

Оуэн сожалеет о своем решении перейти в «Реал»

Матч ТВ 21:26
alt

Как покатилась под откос карьера Оуэна. Где обладатель «Золотого мяча» свернул не туда

Чемпионат 06:30
реклама
Главное
Новости