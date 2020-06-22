Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо»

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Сергей Овчинников будет готовить московский ЦСКА к матчу Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо", сообщает пресс-служба "армейцев". В источнике