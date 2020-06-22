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Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо»
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Сергей Овчинников будет готовить московский ЦСКА к матчу Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо", сообщает пресс-служба "армейцев".В источнике
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С чего всё начиналось
«Официально: В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Ганчаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с Зенитом, готовить команду к встрече с Динамо будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», говорится в тексте пресс-службы.
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