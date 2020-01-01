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Сергей Овчинников: «Ошибки совершали многие футболисты»
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Ошибки допускали многие футболисты. Будем разбираться и делать выводы. Быстрые голы всегда сказываются не очень хорошо.В источнике
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«Можно было иначе выстроить игру в обороне». Овчинников о крупном поражении ЦСКА от «Зенита»

Спорт-Экспресс вчера в 15:18
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Овчинников прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита»

RT на русском вчера в 15:05
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Сергей Овчинников — о 0:4 от «Зенита»: «Будет много пищи для размышления для следующих матчей»

Матч ТВ вчера в 14:59
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