На посту главного тренера ЦСКА Овчинников временно заменит Гончаренко
В подготовке команды ЦСКА к матчу 24-го тура Тинькофф РПЛ против "Динамо"главного тренера армейцев Виктора Ганчаренко временно заменит Сергей Овчинников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.В источнике
С чего всё начиналось
«Официально: В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с Зенитом, готовить команду к встрече с Динамо будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», говорится в тексте пресс-службы.