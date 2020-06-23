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На посту главного тренера ЦСКА Овчинников временно заменит Гончаренко
Чемпионат
  • Моя Москва.онлайн0:45
В подготовке команды ЦСКА к матчу 24-го тура Тинькофф РПЛ против "Динамо"главного тренера армейцев Виктора Ганчаренко временно заменит Сергей Овчинников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.В источнике
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С чего всё начиналось
«Официально: В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с Зенитом, готовить команду к встрече с Динамо будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», говорится в тексте пресс-службы.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 10:51
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Sports.ru вчера в 16:38
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