Овчинников временно сменит Ганчаренко в ЦСКА

Виктор Ганчаренко сменил Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. До этого он работал в штабе Слуцкого, но потом ушёл ради самостоятельной работы в "Уфе", однако вернулся в стан армейцев в новом качестве.