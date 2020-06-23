Овчинников временно сменит Ганчаренко в ЦСКА
Виктор Ганчаренко сменил Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. До этого он работал в штабе Слуцкого, но потом ушёл ради самостоятельной работы в "Уфе", однако вернулся в стан армейцев в новом качестве.В источнике
С чего всё начиналось
«Официально: В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с Зенитом, готовить команду к встрече с Динамо будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», говорится в тексте пресс-службы.
Спорт-Экспресс вчера в 14:39