НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Livescore.ruLivescore.ru
Овчинников временно заменил Ганчаренко в ЦСКА
Советский спорт
  • Моя Москва.онлайн0:45
После поражения от «Зенита» со счетом 0:4 в 23-м туре РПЛ в отставку подал главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко. Временно исполнять его обязанности будет Сергей Овчинников.В источнике
52
С чего всё начиналось
«Официально: В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с Зенитом, готовить команду к встрече с Динамо будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», говорится в тексте пресс-службы.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 10:51
Подробнее о событии
alt

ЦСКА тренирует Овчинников, «Ростов» критикует РПЛ, баннер «жизни белых важны» над ареной «Ман Сити»

Советский спорт 01:00
alt

Овчинников провел вечернюю тренировку ЦСКА

Sports.ru вчера в 16:38
alt

Босс в деле! Как Овчинников провел тренировку ЦСКА

Спорт-Экспресс вчера в 14:39
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости