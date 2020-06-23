Овчинников временно заменил Ганчаренко в ЦСКА

После поражения от «Зенита» со счетом 0:4 в 23-м туре РПЛ в отставку подал главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко. Временно исполнять его обязанности будет Сергей Овчинников.