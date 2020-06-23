Овчинников временно заменил Ганчаренко в ЦСКА
После поражения от «Зенита» со счетом 0:4 в 23-м туре РПЛ в отставку подал главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко. Временно исполнять его обязанности будет Сергей Овчинников.В источнике
С чего всё начиналось
«Официально: В связи с плохим самочувствием главного тренера Виктора Гончаренко, который в субботу почувствовал недомогание, из-за чего не принял участия в пресс-конференции после матча с Зенитом, готовить команду к встрече с Динамо будет старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников», говорится в тексте пресс-службы.
Спорт-Экспресс вчера в 14:39