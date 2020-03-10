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Шайбы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» в матче с «Баффало»
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«Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2. В составе «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу после передачи Евгения Кузнецова.В источнике
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Овечкин в матче с «Баффало» забросил 48-ю шайбу в НХЛ

Sport.ru 01:27
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Шайбы Овечкина и Орлова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Баффало»

RT на русском 01:22
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Гол и передача Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало» (видео)

Советский спорт вчера в 23:21 
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