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Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне
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Сохранить лицо гостям помог россиянин Александр Овечкин, вернувшийся в лидеры снайперской гонки, догнав Давида Пастрняка из "Бостон Брюинз". У обоих теперь по 48 заброшенных шайб.В источнике
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