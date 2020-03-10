Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне

Сохранить лицо гостям помог россиянин Александр Овечкин, вернувшийся в лидеры снайперской гонки, догнав Давида Пастрняка из "Бостон Брюинз". У обоих теперь по 48 заброшенных шайб.