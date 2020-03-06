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Овечкин догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ после дубля
Sport24.ru
  • Piter.tv0:46
Российский нападающий Александр Овечкин догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ после дубля. Он оформил его в ворота "Рейнджерс". Овечкин забросил свои 46-ю и 47-ю шайбы в сезоне.В источнике
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Овечкин — на вершине снайперского топа НХЛ. 34-летний Ови не сдается молодым звездам из Чехии и США

Sport24.ru 07:30 
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Овечкин догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ

47-регион.ру 03:10 
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Три гола до 50! Овечкин снова лучший снайпер сезона НХЛ!

Чемпионат 06:00
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