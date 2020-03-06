Овечкин догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ после дубля

Российский нападающий Александр Овечкин догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ после дубля. Он оформил его в ворота "Рейнджерс". Овечкин забросил свои 46-ю и 47-ю шайбы в сезоне.