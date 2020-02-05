Александр Овечкин Российский хоккеист

Сейчас не удивляюсь сам себе, ведь до сих пор продолжаю играть. Думаю, что обсудим это с семьей и друзьями, но я стараюсь не фокусировать внимание на количестве голов и просто делаю свою работу. Как только начинаешь думать об этом слишком много, ничего не получается.