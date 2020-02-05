Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Александр Овечкин оформил один из самых быстрых хет-триков в истории и принес "Вашингтон Кэпиталз" волевую победу над "Лос-Анджелес Кингз". Всего за восемь минут до конца матча "столичные" уступали в счете, но россиянин перевернул игру и вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ.В источнике Сейчас не удивляюсь сам себе, ведь до сих пор продолжаю играть. Думаю, что обсудим это с семьей и друзьями, но я стараюсь не фокусировать внимание на количестве голов и просто делаю свою работу. Как только начинаешь думать об этом слишком много, ничего не получается.