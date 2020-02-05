НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Sports.ru
  • Пятый канал0:23
  • РЕН ТВ0:14
  • Телеканал 360°0:21
  • Мой Брянск0:36
  • Piter.tv0:46
  • Городовой1:26
Александр Овечкин оформил один из самых быстрых хет-триков в истории и принес "Вашингтон Кэпиталз" волевую победу над "Лос-Анджелес Кингз". Всего за восемь минут до конца матча "столичные" уступали в счете, но россиянин перевернул игру и вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ.В источнике
613
Александр Овечкин
Российский хоккеист
Сейчас не удивляюсь сам себе, ведь до сих пор продолжаю играть. Думаю, что обсудим это с семьей и друзьями, но я стараюсь не фокусировать внимание на количестве голов и просто делаю свою работу. Как только начинаешь думать об этом слишком много, ничего не получается.
Подробнее о событии
alt

Овечкин - первая звезда дня в НХЛ

Sport.ru 04:29
alt

Александр Овечкин: «Все эти хет-трики – просто моя работа. Я не восхищаюсь своей игрой»

Матч ТВ 05:27
alt

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Sportbox.RU 02:45
Ещё по теме
Главное
Новости