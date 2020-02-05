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Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Discover24
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"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).В источнике
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Овечкин вышел на первое в списке снайперов сезона в НХЛ

Sport.ru 00:44
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Овечкин забил 40 голов в 11 сезонах НХЛ, уступая только Гретцки

Bookmaker-ratings.ru 01:58
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Овечкин оформил хет-трик в победном матче «Вашингтона» и вышел на первое место в гонке снайперов

ODDS.ru 00:29
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