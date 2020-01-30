Стив Айзерман Канадский хоккеист

У тебя потрясающая карьера. Складывается ощущение, что ты можешь играть вечно. Удачи и дальнейших успехов, мне нравится смотреть, как ты поражаешь ворота соперника. И еще, если ты когда-нибудь побьешь рекорд Гретцки, я хочу быть гостем на твоей вечеринке.