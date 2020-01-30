Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю. Шайба, заброшенная капитаном "столичных" в матче против "Нэшвилл Предаторз", позволила ему выйти на чистое девятое место в НХЛ.В источнике У тебя потрясающая карьера. Складывается ощущение, что ты можешь играть вечно. Удачи и дальнейших успехов, мне нравится смотреть, как ты поражаешь ворота соперника. И еще, если ты когда-нибудь побьешь рекорд Гретцки, я хочу быть гостем на твоей вечеринке.
Стив Айзерман
Канадский хоккеист