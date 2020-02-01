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Овечкин признан лучшим игроком января в НХЛ
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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим игроком января. Он забросил 13 шайб в 10 матчах и обошел сразу четырех легендарных хоккеистов в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.В источнике
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Овечкин признан лучшим российским игроком в НХЛ по итогам января

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Овечкин признан лучшим российским игроком в НХЛ по итогам января

Sportbox.RU 19:40
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Овечкин пообещал принять участие в следующем Матче звезд НХЛ

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